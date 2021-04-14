Google Play Store ile Google Store Karşılaştırması: Aralarındaki Fark Nedir? - Son Dakika

Google Play Store nedir?

Bazen kısaca "Google Play" olarak adlandırılan Google Play Store, şirketin dijital pazar yeridir. Android telefonlara ve tabletlere, ayrıca Android TV ve Google TV cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelir. Play Store'a herhangi bir web tarayıcısı üzerinden çevrimiçi olarak da erişilebilir.

Play Store'un temel amacı, Android kullanıcılarının uygulamaları ve oyunları indirebileceği bir yer olmaktır. Aslında buna "Android Market" deniyordu. Bir zamanlar sadece Android uygulamaları ve oyunları vardı, ancak Google onu genişlettikçe bu isim artık pek bir anlam ifade etmiyordu.

Android Market müzik, e-kitap ve filmleri içerecek şekilde büyüdükçe, Google bunu "Google Play" olarak yeniden adlandırdı. İçeriğin bir kısmı Android'e özel olmadığından, "Android Market" te yer alması mantıklı gelmiyordu. Artık Google'ın tüm dijital içeriği Google Play şemsiyesi altında bulunabilir.

Peki tüm bu içerik nedir? Daha önce de belirtildiği gibi, uygulamalar ve oyunlar, insanların Play Store'dan indirdiği ana şeylerdir. Diğer kategoriler arasında "Filmler ve TV" ve "Kitaplar" bulunur. Play Store'da müzik de vardı, ancak bu durum YouTube Müzik'in tanıtımıyla değişti.

Play Store'u düşünmenin basit yolu, Google'dan dijital her şeyi satın alıp indirebileceğiniz yer olmasıdır.

Google Store nedir?

Play Store dijital içerik içindir, Google Store ise şirketin fiziksel ürünler için çevrimiçi pazarıdır. Buna Pixel telefonlar, Chromebook'lar, Chromecast'ler, Nest cihazları ve Google iş ortaklarından bazı ürünler dahildir.

2015 yılına kadar, Google'ın birkaç fiziksel ürünü Play Store'da "Cihazlar" sekmesinden satın alınabiliyordu. Şirket, "Made by Google" cihazlarını geliştirmeye daha fazla odaklanmaya başladıkça, fiziksel ürünleri özel Google Store'a kaydırdı. Play Store web sitesinde hala bir "Cihazlar" sekmesi var, ancak şu anda Google Store'a bağlanıyor.

Google ürünleri, Best Buy ve Amazon gibi çeşitli perakendecilerden satın alınabilir. Ancak, Google Store bazen daha fazla seçeneğe ve indirime sahiptir. Bozuk bir cihazın yerini alma olasılığı daha yüksek olan Google Store'dan geçerseniz de Google müşteri desteği alabilirsiniz.

Google Store'un bir eşdeğeri Apple Store olacaktır. Satılan ürünleri yapan şirketin sahibi olduğu bir mağazadır. Her iki durumda da, ortaklardan bazı ürünler vardır, ancak öğelerin çoğu mağaza sahibinden gelmektedir.

Apple Store'dan farklı olarak, Google Store yalnızca çevrimiçi bir pazardır. Gerçek dünyada "gerçek mekanda faaliyet gösteren" Google Mağazaları yoktur. Best Buy gibi mağazalarda belirli Google bölümleri bulabilirsiniz, ama hepsi bu.

Google Store'daki "fiziksel ürünler" kuralının tek istisnası aboneliklerdir. Google One, Stadia Pro ve YouTube Premium gibi hizmetlere abonelik satın alabilirsiniz. Bunlar, genellikle fiziksel ürünlerle birlikte gelen aboneliklerdir.

Google Play Store ile Google Store arasındaki fark gerçekten oldukça basit. Play Store dijital içerik içindir, Google Store ise fiziksel ürünler içindir.

Google'ın pazarı Android Market ile başladı, Play Store'a dönüştü ve sonunda Google Store'u içerecek şekilde bölündü. Google ekosisteminden bir şey satın almak istiyorsanız, bunlar iki ana varış noktanızdır.