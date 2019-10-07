Gördes masaya yatırıldı

Ziyarette, Gördes'in geleceğine yönelik plan ve projeler masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve belediye meclis üyeleri makamında ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat da ziyarette yer aldı. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ziyaretlerinde Başkan Ergün'e Gördes'e özgü hediyeler takdim etti. Yapılan ziyarette, ilçeye yapılacak olan yatırımlar ve projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ergün, Gördes'in de diğer ilçeler gibi yatırım ve projelerden yararlanacağını kaydetti.