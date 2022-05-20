Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü - Son Dakika
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Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü

20.05.2022 20:50
Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü

Suriye'nin İdlib Kentinde görev sırasında kalp krizi geçiren sözleşmeli er Atalay Özgüvener şehit oldu.

Suriye'nin İdlib Kentinde görev sırasında kalp krizi geçiren sözleşmeli er Atalay Özgüvener şehit oldu.

Suriye'nin İdlib Kentinde görev yapan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, görevi esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. 1 yıl önce Türk Silahlı kuvvetlerinde göreve başlayan Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sözleşmeli Er Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

(Mithat Tibre - İHA)

Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü
Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü

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İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü - Son Dakika


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