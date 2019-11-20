Son Dakika Haberleri: Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı
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Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

6 saat önce

Görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı, System.String[]

Görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da polis tarafından sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevik, sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiği Şanlıurfa Valiliğince bildirilmişti.

(İHA)

Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı
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