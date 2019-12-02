Son Dakika Haberleri: Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı
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Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı

6 saat önce

Antalya'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Savaş Ünal (46), defnedilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.

Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı, System.String[]

Antalya'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Savaş Ünal (46), defnedilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Savaş Ünal, saat 10.30 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde görevli olduğu esnada kalp krizi geçirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı sonrasında ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana, Tunceli ve Antalya emniyet teşkilatlarının çeşitli birimlerinde görev yapan evli ve 1 çocuk babası Ünal için, bugün 14.30'da Uncalı Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Mübir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, meslektaşları ve Ünal'ın ailesi katıldı. Uğurlama merasiminin ardından Ünal'ın cenazesi defnedilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden Ünal'ın ölümüne ilişkin yapılan baş sağlığı açıklamasında "Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilat mensuplarımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

(İHA)

Kalp Krizi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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