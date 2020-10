Görgü Mahallesine yeni nesil çocuk oyun grupları - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt'a yakışan seviyede yaşam alanları kazandırmak adına yürüttüğü sosyal yaşam alanları projeleri kapsamında vatandaşların talebi üzerine Görgü Mahallesinde ki Çocuk Oyun Parkını baştan aşağıya yeniden dizayn edilerek, oyun grupları, çevre düzenlemesi ve oturma alanlarıyla güzel bir seviyeye ulaştırdı.

Çok amaçlı sosyal yaşam alanlarıyla Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parklarımızın çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz. Bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları bulunduğu bölgedeki hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre yeniliyoruz. Görgü mahallemize yaptığımız gezi ve inceleme ziyaretleri sırasında hemşerilerimizin ve çocuklarımızın talebi üzerine mevcutta bulunan Çocuk Oyun Grubumuzdaki eksikliklerin giderilmek amacıyla çalışmalarımıza hız verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mevcut parktaki oyun gruplarını yenileriyle değiştirip, çevre düzenleme ve aydınlatma gibi sorunları çözüme kavuşturdular. Kentimizin estetik dokusuna ve yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yapılan çalışmalar neticesinde ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri ve spor yapabilecekleri yeni sosyal yaşam alanlarımızın hizmetine sunulması başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımız tarafından da beğeniyle karşılanması bizi mutlu etmektedir. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kişi başına düşen yeşil alan miktarını iyi bir seviyeye çıkardık, devamı gelecek"

Yeşilyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını son yıllardaki park ve yeşillendirme hizmetleri neticesinde artırdıklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İsmiyle müsemma Yeşilyurt'umuzun yeşil dokusunu güçlendirmek ve 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yeşilin bol olduğu alanlarda güzel vakit geçirmesini sağlamak adına mevcuttaki parklarımız, kavşaklarımız ve yol kenarlarına çim ekimlerimiz tüm hızıyla sürmektedir. Yeşil alan kapasitesini arttırmak adına bugüne kadar 206 adet parkımızı hizmete sunup 837 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık. 2014 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 3,2 iken, son yıllarda büyük önem verdiğimiz yeşillendirme hizmetlerimiz neticesinde bu rakam 4,62'ye yükselmiştir, bu önemli bir rakamdır. Hem park sayımızı hem de yeşil alan miktarını daha da artırmak adına ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İlçemizin farklı noktalarında hizmete sunduğumuz park alanlarının hem mevcut yeşil alanlarını düzenleniyoruz hem de atıl vaziyette olan alanlarımızı yeşillendirme ve ağaçlandırma hizmetlerimizle daha nezih bir görüntüye ulaştırıyoruz. Cumhuriyet Örnekköy'de kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda ürettiğimiz rulo çimlerimizi, yeşillendirme hizmetlerimizde değerlendirerek hem bütçemizde tasarruf yaptık hem de zaman kaybının önüne geçip, çalışmaların hızlandırılmasını sağladık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; Yeşilyurt'ta yaşamak her yönüyle farklıdır, bu farklılığı da her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Yeni nesil çocuk oyun gruplarımız, spor sahalarımız, sosyal donatılarımız, oturma alanlarımız, bisiklet ve yürüyüş yollarımızla Yeşilyurt'un mevcut yapısını daha değerli ve kıymetli bir görüntüye kavuşturmak adına yeni projelerimizi teker teker hizmete sunuyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde ki değerli mesai arkadaşlarımızı başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA