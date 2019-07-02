Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini uzattı
1 saat önce
Göztepe, sol bek Berkan Emir'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: İHA
Göztepe, sol bek Berkan Emir
'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.
Dış transferde Murat Paluli
ve Veli Çetin'i renklerine bağlayan Göztepe, iç transferde de gaza bastı. İzmir
temsilcisi, sözleşmesi sona eren Berkan Emir ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor
'dan transfer edilen Berkan, sarı-kırmızılı formayı 26 maçta terletmişti. - İZMİR
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