Son Dakika Haberleri: Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini uzattı
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Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini uzattı

1 saat önce

Göztepe, sol bek Berkan Emir'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini uzattı, System.String[]
Göztepe, sol bek Berkan Emir'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Dış transferde Murat Paluli ve Veli Çetin'i renklerine bağlayan Göztepe, iç transferde de gaza bastı. İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren Berkan Emir ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan, sarı-kırmızılı formayı 26 maçta terletmişti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: İHA
Murat Paluli, Berkan Emir, İzmir, Spor
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