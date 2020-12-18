Göztepe evinde telafi peşinde - Son Dakika

Göztepe evinde telafi peşinde

18.12.2020 11:22
Göztepe evinde telafi peşinde, System.String[]

Süper Lig'de son maçta Çaykur Rizespor'a 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde Bursaspor'a 5-4 yenilen Göztepe yarın 13'üncü hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de son maçta Çaykur Rizespor'a 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde Bursaspor'a 5-4 yenilen Göztepe yarın 13'üncü hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı kırmızılılarda Bursaspor maçında hakemi ittiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart görüp tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen sağ bek Murat Paluli, mücadelede forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'YE CEZA YAĞDIGöztepe'ye Atakaş Hatayspor maçı öncesi PFDK'dan ceza yağdı. Göz-Göz'e Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Özgür Yankaya'ya yönelik resmi sosyal medya hesabından yaptığı, "Görevli geldi, görevini yaptı ve gitti" açıklamasının ardından 100 bin TL para cezası verildi. Başkan Mehmet Sepil'e yine yaptığı açıklamalardan ötürü 24, başkan vekili Talat Papatya'ya da 36 bin TL'lik fatura kesildi. Teknik direktör İlhan Palut'a için ise ceza tayinine yer olmadığı açıklandı. Maç öncesi iki takımın da 18'er puanı bulunuyor. Göz-Göz haftaya 5'inci, Hatay ekibi ise 8'inci sırada başladı.


Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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