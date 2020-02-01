Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu - Son Dakika Spor

Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu

6 saat önce

Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu, System.String[]

Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor oyuncusu Yunusa Owolabi Muritala'yı Belçika'nın 2. lig takımlarından Westerlo'ya kiraladı. Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi. 1.92 boyundaki santrfor, Göztepe U21 takımı formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 13 kez gol sevinci yaşamıştı. İki ayağını da kullanabilen Muritala, 2018 yılında Göztepe'ye transfer olmuştu.


Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan sportif direktör Hasan Çetinkaya'nın transfer harekatını yönettiği Westerlo, sezon başında Fenerbahçe'den Berke Özer'i ve Galatasaray'dan Recep Gül'ü, geçtiğimiz günlerde ise Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kiralamıştı. - İZMİR

Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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