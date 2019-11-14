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Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu

7 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Süper Lig finalinde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Süper Lig finalinde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gündür devam eden organizasyonun yarı finalinde, Ankara ASKİ Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 8-2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Kayseri Şekerspor'u 9-1 yenerek finale çıktı.

Finalde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu. Kayseri Şekerspor ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenerek üçüncülük elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara, ASKİ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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