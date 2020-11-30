SAÜ'den 5 akademisyen, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) 5 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırma, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı komisyon tarafından gerçekleştirildi.

Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Listede SAÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Şen, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Genel ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ayhan Şengil ile SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Recep Ali Kumbasar ve Prof. Dr. Mahmut Özacar da yer aldı.