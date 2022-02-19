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Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı

19.02.2022 17:18
Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı

Ankara'nın Güdül ilçesinde tarihi alanlarda restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde tarihi alanlarda restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde kapsamlı restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirildiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"İlçenin tarih ve kültür dokusuna uygun hazırlanan proje kapsamında restore çalışmasını başlattı. Restore projemiz 8 etaptan oluşuyor. İlk etap restore çalışması, çarşı merkezinden Ordu Caddesi ile Gençlik Caddesi ve Atatürk Caddesi arasında bulunan konakları kapsıyor. Çalışmamız ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak etap etap sürecek."

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Restorasyon, Hisarcık, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
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