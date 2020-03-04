GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ - Son Dakika

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,DHA

Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen duruşmaya sanık Gülben Ergen katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"CİNAYET İŞLEYENLER BUNU ÜSTLENİR"

Duruşmada savunmasını yapan Gülben Ergen, "Ben davaya konu paylaşımları namus cinayeti işleyenlere dedim, bundan başkaca pay çıkaramaz. Yani cinayet işleyenler bunu üstlenir. Emine Bulut cinayeti kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu için ben de üç çocuk annesi olduğum için topluma karşı hassasiyetimi gösterir tweet attım. Ayrıca cinayeti işleyen katilin fotoğrafını da paylaştım. Kadın cinayeti işleyen katillere yönelik beyanda bulundum. Namussuzlar dedim. Benim şikayetçi ile bir sorunum yoktur, toplum hafızasında hedef alarak onun üzerinden kötü yorum yapılması amaçlı söylediğim bir söz yoktur, ben bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım" ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek davaya katılma taleplerinin olduğunu söyledi. Avukat Avşar, "Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİLER

Sanık Gülben Ergen'in avukatları Emek Emre ve Altın Mimir de söz konusu paylaşımın kadın cinayetlerini işleyenlere yönelik olduğunu söyleyerek sanığın beraatını istedi.

"SUÇSUZUM"

Sanık Gülben Ergen son sözünde göz yaşlarını tutamayarak, "Benim böyle bir konuyla buraya getirilmiş olmam bile bir mağduriyettir, suçsuzum ve beraatımı isterim" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, sanık Gülben Ergen'in kadın cinayetlerine karşı yorum yaptığını ve müştekinin adını açıkça zikretmediğini belirterek Gülben Ergen'in beraat etmesine karar verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülben Ergen, "Kadın cinayeti ile ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbette ki arkadaşlar ne bekliyordunuz ki başka. Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili bir yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbette ki yine adalet yerini buldu. Her zaman da buldu" şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Sunucu Erhan Çelik ile 2017 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen Ağustos 2019'da kocası tarafından katledilen Emine Bulut'un cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Şikayet dilekçesinde Ergen'in aynı paylaşımında yer verdiği "Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Gülben Ergen'in bu paylaşımının ardından Erhan Çelik avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından Gülben Ergen hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, "Hakaret" suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Gülben Ergen'in açıklamasından görüntü

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