Son Dakika Haberleri: Güler, Öğrenci Evine Misafir Oldu

Güler, Öğrenci Evine Misafir Oldu

34 dakika önce

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Antakya'da kendisini davet eden öğrencilerin evine misafir oldu.

Güler, Öğrenci Evine Misafir Oldu, System.String[]
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Antakya'da kendisini davet eden öğrencilerin evine misafir oldu.

Güler, sosyal medya üzerinden kendisini çay içmeye davet eden Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri Mustafa Hafız ille Halit Bayraktaroğlu'nun evlerine gitti.

Gençlerle sohbet eden Güler, öğrencilik yıllarındaki anılarını anlattı ve öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Öğrencilerin menemen yemek üzere olduğunu gören Güler, yemeği kendisi yapmak istedi.

Güler, kendi pişirdiği menemen ve makarnayı öğrencilerle birlikte yedi.

Gitar eşliğinde gençlerle şarkı söyleyen Güler, misafirperverliklerinden ötürü öğrencilere teşekkür etti.

Güler'e ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz ve Gençlik Kolları İl Başkanı Şaban Kurt'ta eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:33 Kaynak: AA

İbrahim Güler, Hatay, Antakya, Güncel
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