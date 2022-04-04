Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı

04.04.2022 17:59
Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, ödül, üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere veriliyor.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in başkanlık ettiği ödülün seçici kurulunda, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu Tilbe Saran ve Mert Fırat yer alıyor.

Seçici kurul, projeler arasından Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın "Haberci", Kadıköy Boa Sahne'nin "Fırtına" ve Tiyatro Hemhal'in "Berci Kristin Çöp Masalları" isimli oyunlarını destekleme kararı aldı.

Toplam 220 bin lira değerindeki ödül, bu üç topluluk arasında paylaştırıldı.

İKSV, bu ödül aracılığıyla genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan genç sanatçıları destekleyerek, Türkiye'de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk kez 2018'de, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2018'de Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro, 2019'da Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, yeni prodüksiyonlarını desteklemek amacıyla paylaştırılmıştı.

2020 ve 2021 yılına ait toplam ödül tutarı ise İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, Kovid-19 salgınının neden olduğu zor koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde sunulmuştu.

YORUMLAR
500
Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı 'Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri' yarın başlayacak 'Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri' yarın başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement