Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, ödül, üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere veriliyor.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in başkanlık ettiği ödülün seçici kurulunda, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu Tilbe Saran ve Mert Fırat yer alıyor.

Seçici kurul, projeler arasından Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın "Haberci", Kadıköy Boa Sahne'nin "Fırtına" ve Tiyatro Hemhal'in "Berci Kristin Çöp Masalları" isimli oyunlarını destekleme kararı aldı.

Toplam 220 bin lira değerindeki ödül, bu üç topluluk arasında paylaştırıldı.

İKSV, bu ödül aracılığıyla genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan genç sanatçıları destekleyerek, Türkiye'de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk kez 2018'de, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2018'de Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro, 2019'da Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, yeni prodüksiyonlarını desteklemek amacıyla paylaştırılmıştı.

2020 ve 2021 yılına ait toplam ödül tutarı ise İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, Kovid-19 salgınının neden olduğu zor koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde sunulmuştu.