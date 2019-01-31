Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

Güncelleme - İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

31 dakika önce

İstanbul'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Güncelleme - İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı, System.String[]
İstanbul'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz kara yolunda İstanbul- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 AT 573 plakalı otobüs Kemerburgaz mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Hasdal, Antalya, İstanbul, Güncel
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