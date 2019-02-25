Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

56 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(İstanbul/10.30/Yozgat/13.30/Tokat/16.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:45 Kaynak: AA

Türkiye, Tokat, Yozgat, İstanbul, Güncel
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