GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

13 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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