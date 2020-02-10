GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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