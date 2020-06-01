Gündüz yanan sokak lambalarına açıklama - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Aydınlatma tesislerinin kontrolünü sağlayan sistemde yaşanan bir arıza nedeniyle 5 ilde bazı sokak aydınlatmalarının gündüz yandığı açıklandı.



Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada sorunun bir an önce çözülmesi için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, " Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illeri aydınlatma tesislerinin kontrolünü sağlayan sistemimizde 'donanım' kaynaklı bir arızanın meydana gelmesi sebebiyle, sokak aydınlatma tesislerinin bazıları gündüz yanmaktadır. Sorunun çözümü konusunda uzmanlarımız tarafından yoğun bir çalışma, ara vermeden sürdürülmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN