Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğince bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, Güney Kore'nin tarihi ve kültürü hakkında soruların yer aldığı "2022 Altın Zili Kim Çalacak" adlı bilgi yarışması düzenledi.

Ankara Üniversitesinin Cebeci Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçilik Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, bu yıl Türkiye ve Güney Kore'nin diplomatik ilişkilerinin 65. yılı olduğunu hatırlattı.

Park, iki ülkenin Kore Savaşı'yla başlayan diplomatik ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarak gelişme kaydettiğini söyledi.

Büyükelçilik Kültür Müsteşarı Park, yarışmaya katılan öğrencilerin iki ülke ilişkilerinin geleceğine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

"2022 Altın Zili Kim Çalacak" bilgi yarışmasında, katılımcılara Güney Kore'nin kültür ve tarihi hakkında sorular yöneltildi.

Yarışmacılardan Merve Nur Gülyaprak birinci, Serin Ören ikinci, Nursena Dinç üçüncü olurken; birinciye ulaşım ve konaklamanın da sağlandığı 6 günlük Güney Kore seyahati ve 500 dolar, ikinciye 300 dolar, üçüncüye 200 dolar ödül verildi.

Etkinlik çerçevesinde, Güney Kore'ye özgü geleneksel samul nori ve yelpaze dansı ile K-Pop gösterisi yapıldı.