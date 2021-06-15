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Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi - Son Dakika

Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi

15.06.2021 13:16
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Güney Kore'nin Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Dokdo Adaları açıklarında askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Güney Kore'nin Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Dokdo Adaları açıklarında askeri tatbikata başladığı bildirildi. Japonya hükümeti ise tatbikatı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Güney Kore ile Japonya arasındaki diplomatik sorunlardan biri olan tartışmalı Dokdo Adaları iki ülke arasında krize neden oldu. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Seul, Tokyo'nun Takeshima olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği adacıkların açıklarında askeri tatbikata başladı. Güney Kore ordusu ve deniz polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve yılda 2 kez yapılan tatbikatın bir çıkarma tatbikatı olmadığı ve denizcilik eğitimlerini içerdiği öğrenilirken, Güney Kore askeri makamlarının Japonya ile tansiyonu artıracağı endişesi ile basına görüntü vermediği iddia edildi.

JAPONYA'DAN TEPKİ

Tatbikatı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise Güney Kore'nin eyleminin son derece üzücü olduğunu söyledi. Kato, Japonya'nın tatbikatını diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini ve Güney Kore'yi tatbikatı sonlandırmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

G7 İDDİASI

Tokyo'nun, Seul'un Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adacıklarda düzenlemeyi planladığı tatbikat nedeniyle Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon arasında G7 Zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği iddia edilmişti. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak görüşmenin zamanlama sorunları nedeniyle gerçekleşemediği belirtilmişti.

GÜNEY KORE KONTROLÜNDE

Dokdo Adaları Güney Kore kontrolünde bulunsa da Japonya, 'Takeshima' adını verdiği kara parçasının kendi sınırları içerisinde olduğunu ve topraklarının parçası olduğunu iddia ediyor. Tartışmalı Dokdo Adaları iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında yer alıyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi

Güney Kore, Japonya, Tokyo, Seul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi - Son Dakika


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