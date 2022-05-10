Güney Sudan'da memurların maaşı aylardır ödenemiyor - Son Dakika
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Güney Sudan'da memurların maaşı aylardır ödenemiyor

10.05.2022 18:12
Güney Sudan'da memurların maaşı aylardır ödenemiyor

Güney Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle aylardır memurların maaşlarının ödenemediği bildirildi.

Güney Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle aylardır memurların maaşlarının ödenemediği bildirildi.

Maliye Bakanı Agak Achuil, doktor, hemşire ve polisler dahil birçok memurun aylardır maaş alamadığını açıkladı.

Achuil, "Maaşları ödeyemememizin nedeni, petrol gelirlerinin daha önce alınan borçlara gitmesi ve hükümetin bazı öncelikli ödemeleri yapmasındandır." dedi.

Achuil, ülkede son olarak kasım ve aralık 2021 maaşlarının ödendiğini aktardı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Güney Sudan'da ülke gelirlerinin önemli bir kısmı petrolden sağlanıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Güney Sudan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da memurların maaşı aylardır ödenemiyor - Son Dakika


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