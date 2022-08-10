GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE, SOFRALIK ÜZÜM HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE, SOFRALIK ÜZÜM HASADINA BAŞLANDI

10.08.2022 13:58

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'deki 15 mahallede 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Hatun Parmağı, Antep Karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'deki 15 mahallede 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Hatun Parmağı, Antep Karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı. Bu yıl mevsimsel yağışların iyi olması, hastalıklarla zamanında mücadele edilmesiyle geçen yıl 70 bin ton üzüm hasadı yapılan ilçede, bu yıl rekoltenin 85 bin ton olması bekleniyor. Kilosu 2,5 ile 4 TL arasında işlem gören sofralık üzümler iç piyasanın yanında Arabistan, Libya, Kuveyt, Ukrayna, Rusya'ya ihraç ediliyor.

Hasat mevsiminin başlaması ile yüzlerce tarım işçisi, sabah 05.00'te üzüm bağlarında hasada başlıyor. Sıcak hava nedeniyle işçilerin şafak vakti başlayan mesaisi 5 saat boyunca devam ediyor. İşçiler, bağlardan kestikleri üzümleri kasalara doldurup, ardından kamyonlara yükleyerek hale gönderiyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 50 bin dekar alanda başlayan hasadın her gün 5 saat boyunca sürdüğünü belirterek, "Üzümlerimiz iç piyasanın yanında Rusya, Ukrayna, Libya ve Arabistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu yıl 85 bin ton rekolteyle üreticiyi sevindirirken, fiyatın beklentimizin altında olması ise çiftçimizi üzdü" dedi.

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Kaynak: DHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE, SOFRALIK ÜZÜM HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika

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