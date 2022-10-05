GÜNGÖREN'DE ZABITA EKİPLERİ SEYYAR SATICIYA AİLESİNİN YANINDA TOKAT ATTI - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE ZABITA EKİPLERİ SEYYAR SATICIYA AİLESİNİN YANINDA TOKAT ATTI

05.10.2022 10:09

GÜNGÖREN'DE ZABITA EKİPLERİ SEYYAR SATICIYA AİLESİNİN YANINDA TOKAT ATTISerdar ALTINTEPE-Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Ali Akın'a tokat attı.

GÜNGÖREN'DE ZABITA EKİPLERİ SEYYAR SATICIYA AİLESİNİN YANINDA TOKAT ATTI

Serdar ALTINTEPE-Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Ali Akın'a tokat attı. Ailesinin yanında darbedildiğini anlatan seyyar satıcı, şikayetçi olacağını söyledi. Zabıtanın Ali Akın'a tokat attığı görüntüler, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güngören Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak'ta, geçen pazartesi saat 12.00 sıralarında kamyoneti ile seyyar satıcılık yapan Ali Akın, zabıta ekibi tarafından durduruldu. Zabıtalar Akın'ı sokakta satış yapmaması konusunda uyararak, aracından inmesini istedi. Ekipler daha sonra seyyar satıcının aracında bulunan megafonu kırarak aldı. Durula tepki gösteren seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir zabıta memuru seyyar satıcıya tokat attı. Bir mahalle sakini zabıtanın satıcıya tokat attığı görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Akın'ın yanındaki eşi ve çocuğunun korku içinde tartışmayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

"ARABAMIN KONTAK ANAHTARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Seyyar satıcısı Ali Akın, "Arabamın önünü kestiler, biz de ne olduğunu anlayamadık. Geldiler arabadaki cihazı kopardılar, yakamdan tuttular. Niye bize vurmaya çalışıyorsunuz dedim. Hasta çocuğum ve eşim yanımda 5 kişi üzerime daldı. Aracımın kontak anahtarını da kırmaya çalıştılar. O kişilerden şikayetçi olacağım" dedi. Ali Akın'ın eşi Çiğdem Akın da yaşadıkları olay nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

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Kaynak: DHA

Zabıta, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE ZABITA EKİPLERİ SEYYAR SATICIYA AİLESİNİN YANINDA TOKAT ATTI - Son Dakika

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