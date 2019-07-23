Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 2,55 2,65 -3,77
Yataş 5,31 5,46 -2,75
Otokar 122,10 124,60 -2,01
Gübre Fabrik. 3,05 3,11 -1,93
Kerevitaş Gıda 2,11 2,14 -1,40
Koza Altın 56,40 57,15 -1,31
Çemtaş 6,06 6,12 -0,98
Verusa Holding 15,08 15,21 -0,85
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,49 -0,67
Şok Marketler 9,88 9,94 -0,60
Çelebi 91,45 91,90 -0,49
Mavi Giyim 41,66 41,84 -0,43
Vestel 9,98 10,02 -0,40
Enka İnşaat 5,84 5,86 -0,34
Pegasus 49,16 49,30 -0,28
Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,73 -0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:29 Kaynak: AA
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