Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 15,09...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 15,09 15,91 -5,15
Gözde Girişim 4,09 4,24 -3,54
Koç Holding 19,56 20,02 -2,30
Şok Marketler 9,91 10,10 -1,88
Ford Otosan 63,45 64,65 -1,86
ICBC Turkey Bank 4,99 5,07 -1,58
Bera Holding 3,81 3,87 -1,55
Net Holding 2,01 2,04 -1,47
Koza Madencilik 9,21 9,34 -1,39
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 2,38 -1,26
Bim Mağazalar 44,26 44,78 -1,16
İş Fin.Kir. 2,59 2,62 -1,15
Kerevitaş Gıda 2,82 2,85 -1,05
Park Elek.Madencilik 2,94 2,97 -1,01
T.S.K.B. 0,99 1,00 -1,00
Türk Traktör 46,18 46,62 -0,94
Soda Sanayii 5,64 5,69 -0,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,44 -0,82
Otokar 141,90 143,00 -0,77
Tümosan Motor ve Traktör 5,25 5,29 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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