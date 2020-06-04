Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 18,98 19,80 -4,14 Yataş 7,37 7,59 -2,90 Albaraka Türk 1,50 1,53 -1,96 Ford Otosan 66,15 67,40 -1,85 Çemtaş 7,85 7,95 -1,26 Yapı ve Kredi Bankası 2,41 2,44 -1,23 Eczacıbaşı Yatırım 12,45 12,60 -1,19 Koç Holding 17,61 17,82 -1,18 Aksigorta 6,56 6,63 -1,06 Logo Yazılım 75,60 76,40 -1,05 Türk Telekom 7,59 7,67 -1,04 Eczacıbaşı İlaç 5,72 5,78 -1,04 Bizim Mağazaları 14,71 14,86 -1,01 Tat Gıda 9,00 9,09 -0,99 Selçuk Ecza Deposu 8,35 8,43 -0,95 Tüpraş 87,15 87,90 -0,85 Net Holding 2,41 2,43 -0,82 Güneş Sigorta 3,63 3,66 -0,82 Tekfen Holding 15,07 15,18 -0,72 Enerjisa Enerji 8,36 8,42 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)