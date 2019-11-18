Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 228,00 210,30 8,42 Tukaş 6,73 6,33 6,32 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,16 6,03 T.S.K.B. 0,97 0,93 4,30 Güneş Sigorta 1,97 1,89 4,23 Anadolu Grubu Holding 16,46 15,80 4,18 Migros Ticaret 24,32 23,42 3,84 Gersan Elektrik 2,44 2,36 3,39 Arçelik 20,40 19,74 3,34 Torunlar GMYO 2,26 2,19 3,20 Türk Hava Yolları 14,05 13,69 2,63 Netaş Telekom. 10,15 9,89 2,63 Şişe Cam 4,57 4,46 2,47 Otokar 154,10 150,40 2,46 Albaraka Türk 1,26 1,23 2,44 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 1,64 2,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44 Afyon Çimento 4,65 4,54 2,42 ICBC Turkey Bank 4,80 4,69 2,35 Ereğli Demir Çelik 7,52 7,36 2,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)