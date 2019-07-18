Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 710.842.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|710.842.133
|Türk Hava Yolları
|661.988.400
|T. Halk Bankası
|303.281.620
|Aselsan
|246.190.590
|Vakıflar Bankası
|148.316.417
|Kardemir (D)
|147.793.371
|Akbank
|141.114.487
|Petkim
|138.958.180
|Emlak Konut GMYO
|102.159.508
| Koza Madencilik
|91.107.450
|Tüpraş
|83.121.851
|Türk Telekom
|82.395.236
| İş Bankası (C)
|65.758.901
|Yapı ve Kredi Bank.
|54.435.089
|Ereğli Demir Çelik
|52.848.601
|Yataş
|47.727.960
|Koza Altın
|47.432.380
|İpek Doğal Enerji
|43.325.652
|Vestel
|31.418.673
| Sasa Polyester
|26.392.548
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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