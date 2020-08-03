Gurbetçi aile Ankara-Konya yolunda park halindeki tıra çarptı: 5 ölü - Son Dakika

Gurbetçi aile Ankara- Konya yolunda park halindeki tıra çarptı: 5 ölü

ANKARA - Ankara-Konya karayolunda, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil tekerleği patladığı için güvenlik şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucunda araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

İçinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya OL GP 220 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185'inci kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda OL GP 220 plakalı araç içinde bulunan sürücü Gürkan Tekoğlu (36), Pelin Tekoğlu (31), Melissa Tekoğlu (6), Melina Tekoğlu (4), Mehmet Ali Eskisarılı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre 33 RH 912 plakalı tırın tekerleğinin patlaması sonucu sürücü İbrahim Memiş (28), aracını güvenlik şeridine park etti. Patlayan tekerleği onarmak üzere araçtan ayrıldığı sırada Almanya plakalı araç tırın park halinde olduğunu görmeyerek arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kaza yapan Almanya plakalı araçtaki 5 kişi hayatını yitirdi.