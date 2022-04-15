Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü

15.04.2022 22:42
Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Darçiaşvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede Gürcistan olarak Ukrayna'ya destek verdiklerini ifade ettiğini belirten Darçiaşvili, "Gürcistan ve Ukrayna'nın stratejik ortaklığının altı bir kez daha çizildi. Bu son derece zor zamanda, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimi bir kez daha ifade ettim. Halklarımız arasındaki dostluğun güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çin'den 'ABD stratejisinin Pasifik'te Ukrayna benzeri trajedilere yol açacağı' uyarısı Çin'den 'ABD stratejisinin Pasifik'te Ukrayna benzeri trajedilere yol açacağı' uyarısı Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile Ukrayna savaşını görüştü Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile Ukrayna savaşını görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
22:00 Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntüsünün paylaşılmasının ardından 2 kişi yakalandı
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
20:52 İBB: İndirim talebini 48 saatte uygularız
20:37 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 22:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement