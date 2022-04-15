Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Darçiaşvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede Gürcistan olarak Ukrayna'ya destek verdiklerini ifade ettiğini belirten Darçiaşvili, "Gürcistan ve Ukrayna'nın stratejik ortaklığının altı bir kez daha çizildi. Bu son derece zor zamanda, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimi bir kez daha ifade ettim. Halklarımız arasındaki dostluğun güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.