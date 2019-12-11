Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Gürcistan ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 1,5 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Gürcistan-Türkiye 2. İş Forumu ile yalnızca bu rakamı artırmayı değil aynı zamanda bu rakamın içinde yer alan ileri teknoloji payını ve ticari aktivitedeki oranını yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İnaltekin, Bilkent CYBERPARK tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Gürcistan-Türkiye 2. İş Forumu"nun, açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkileri devam ettirmek ve geliştirmek istediklerini söyledi. Gürcistan-Türkiye İş Forumu'nun ilkini, haziranda ülkenin başkenti Tiflis'te düzenlediklerini hatırlatan İnaltekin, etkinliğin ikincisini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gürcistan ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 1,5 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çeken İnaltekin, "İki ülkenin sahip olduğu yakın ve iyi ilişkileri göz önünde bulundurduğumuzda bu rakam biraz düşük kalıyor. İkinci forumla birlikte yalnızca bu rakamı artırmayı değil aynı zamanda bu rakamın içinde yer alan ileri teknoloji payını ve ticari aktivitedeki oranını yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

İnaltekin, foruma Gürcistan'dan bilişim ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının katıldığını bildirdi. Bilgi teknolojileri, siber güvenlik, savunma ve telekomünikasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren 12 Türk ve 14 Gürcistan firma ve kurumun, potansiyel iş birlikleri için birebir görüşeceğini ve firma ziyaretleri düzenleneceğini de belirten İnaltekin, iki gün sürecek etkinliğin faydalı olmasını diledi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava da etkinliği düzenleyen Bilkent CYBERPARK'a teşekkür ederek, forumda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.