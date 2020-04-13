Gürpınar Belediyesinden çiftçilere ekipman desteği - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kentteki çiftçilere tarımsal ekipman desteğinde bulundu.

Kentte çiftçilik yaparak üretime katkı sağlayan çiftçilere destek sunulması amacıyla Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bazı çiftçilere çim kırma, patates ekme ve sökme makineleriyle mibzer dağıtıldı.

Başkan Tanış, yaptığı açıklamada, çiftçilerin toprakları daha verimli kullanmalarına katkı sağlamak için ekipman desteğinde bulunduklarını söyledi.

Baharın gelmesiyle çiftçilerin tarlalarını sürmeleri için hazırlık yaptıklarını belirten Tanış, "Koronavirüs salgına rağmen üretime devam etmesi gereken çiftçilerimize bizler de desteğimizi sunuyoruz. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda tarımsal makine desteğini sunmaya devam edeceğiz. Bilmenizi isterim ki Gürpınar Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çiftçi Ahmet Üçer de tarlasına 50 dönüm şeker pancarı ekeceğini ifade ederek desteklerinden dolayı Tanış'a teşekkür etti.