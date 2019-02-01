Son Dakika Haberleri: Gürsu Protokolünden Seher Buluşması

Gürsu Protokolünden Seher Buluşması

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde protokol mensupları seher vakitlerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Gürsu Protokolünden Seher Buluşması, System.String[]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde protokol mensupları seher vakitlerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Gürsu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Seher vakti buluşmaları" sloganıyla gerçekleştirilen program ilgi görüyor. Protokol mensupları sabah namazında Kurtuluş Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. "Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizle hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de bir araya geldiğimiz ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişareler yapma imkanımız oluyor. Birlik ve beraberliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz" dedi.

Seher vakti buluşmalarında protokol mensupları sabah namazını kılıyor ve ardından cemaatle birlikte çorba içerek sohbet ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

Bursa, Gürsu, Güncel
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