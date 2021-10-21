ABD Mahkemesi, bir Afgan'ın 14 yıl Guantanamo'da haksız tutulduğuna hükmetti - Son Dakika

ABD'nin Washington eyaleti bölge mahkemesi, terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo hapishanesinde tutuklu bulunan Esedullah Harun Gul isimli Afgan'ın 14 yıldır haksız yere hapis yattığına ve derhal serbest bırakılmasına hükmetti.

Washington eyaleti federal yargıçlarından Amit Mehta, 2007'de Afgan güçlerince tutuklanıp Amerikan ordusuna teslim edilen Esedullah Harun Gul hakkında bir nihai karar ve iki gizli gerekçe sundu.

???????Gul'un avukatları, yaptıkları yazılı açıklamada, Yargıç Mehta'nın Gul hakkında "14 yıldır yasa dışı tutulduğuna" ve "derhal serbest bırakılmasına" ilişkin nihai karar verdiğini duyurdu.

Avukatlardan Tara Plochocki, açıklamasında "Bu, hukukun üstünlüğü için önemli bir zafer ve ABD hükümetine ulusal güvenlik adına yapabileceklerinin sınırlarının olduğu konusunda çok ihtiyaç duyulan bir hatırlatmadır." ifadelerine yer verdi.

Afgan güçleri tarafından 2007'de yakalanan Gul, ABD'ye teslim edilmiş, oradan da aynı yıl Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan ABD hapishanesine nakledilmişti.

Guantanamo'daki 39 tutukludan biri olan Gul, 2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgalinden sonra Guantanamo'ya gönderilen 219 Afgan'dan geriye kalan iki Afgan'dan biriydi.

Gul ayrıca, 16 Ekim'de ABD inceleme heyeti tarafından Guantanamo'dan gönderilecek 13 kişiden biri olarak belirlenmişti.