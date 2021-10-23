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KÖY EVİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ SOBADAN 1 KİLO 118 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

KÖY EVİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ SOBADAN 1 KİLO 118 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

23.10.2021 09:56
KÖY EVİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ SOBADAN 1 KİLO 118 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

ADANA'da şüphe üzerine takip edilip, otoyolda durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, elektrikli soba içerisine gizlemiş 1 kilo 118 gram metamfetamin ele geçirildi.

ADANA'da şüphe üzerine takip edilip, otoyolda durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, elektrikli soba içerisine gizlemiş 1 kilo 118 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhterem K. (54), 'Sobayı, köy evime götürmek için ikinci el eşya satan birinden 50 TL'ye aldım. İçerisindeki uyuşturucu maddeden haberim yok' dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Adana-İskenderun Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlenen otomobilin peşine düştü. Otoyolda seyir halinde olan otomobil, polisin 'dur' ihtarıyla sağa çekti. Durdurulan araçta narkotik köpek Uzi ile arama yapıldı. Uzi'nin, otomobilin arka koltuğundaki elektrikli sobaya tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 1 kilo 118 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü Muhterem K., gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCU MADDEDEN HABERİM YOK'

Emniyete götürülen Muhterem K., eşine çanta dükkanı açmak için kente gelip fiyat araştırması yaptığını ancak kayınvalidesinin aracı istemesi üzerine Hatay'a gitmek üzere yola çıktığını anlattı. Muhterem K., 'Kış hazırlığı yapıyordum. Köy evime götürmek için ikinci el eşya satan birinden soba almak istedim. Satıcının 75 TL fiyat biçtiği sobayı, pazarlık yaparak 50 TL'ye aldım. İçerisindeki uyuşturucu maddeden haberim yok' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhterem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

sentetik uyuşturucu, Narkotik, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖY EVİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ SOBADAN 1 KİLO 118 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖY EVİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ SOBADAN 1 KİLO 118 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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