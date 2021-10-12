Helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.
Helikopter ve drone denetimlerinde 278 sürücüye, özel denetimlerde kontrol edilen 2 bin 595 araçtan 720 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.
Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 85 araç ve 274 yol kullanıcısına eğitim verildi.
Kaynak: AA
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