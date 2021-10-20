Üye Girişi
Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

20.10.2021 19:36

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde Kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Bozköy Mahallesi'nde İ.Ü. (26) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu İsmail Güllü (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü'nün silahla ateş etmesi sonucu yaralandığı ileri sürülen Güllü için jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Güllü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.Ü. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Germencik, kavga, Güllü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da ikinci Palu dosyası! Kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapmışlar 20:02 Müge Anlı'da ikinci Palu dosyası! Kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapmışlar Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi 19:36 Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? 19:13 Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık 18:54 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi 18:03 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti         
20:08
Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek         
19:42
YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı         
19:20
Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim         
19:03
Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı         
18:43
Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları         
17:37
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 20:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement