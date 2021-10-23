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Bursa'da feci kaza...20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da feci kaza...20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

23.10.2021 12:37
Bursa'da feci kaza...20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bursa'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı.

Bursa'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Arkasından gelen otomobilinde duramayarak öndeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yolcu koltuğunda oturan genç kadın otomobilden savrularak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Doğanköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 16 J 2173 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerle çarpan otomobil, arkasından gelen B.A. idaresindeki 06 FD 6595 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 J 2173 plakalı otomobilde yolcu koltuğunda oturan C.Ö. (20) araçtan savrularak orta bariyere çarptı. C.Ö. (20) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerinde durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerde olası ikinci bir kazayı engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde C.Ö. (20) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalelerinin ardından araç sürücüleri B.A. ve M.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. C.Ö. (20) 'nün cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da feci kaza...20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da feci kaza...20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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