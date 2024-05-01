Bursa'da Husumetliye Kurşun Yağdırıldı, Kimse Yaralanmadı - Son Dakika
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Bursa'da Husumetliye Kurşun Yağdırıldı, Kimse Yaralanmadı

Bursa\'da Husumetliye Kurşun Yağdırıldı, Kimse Yaralanmadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, aralarında husumet bulunan kişinin evine kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş sonucu bazı araçlar da isabet aldı. Neyse ki, olayda kimse yaralanmadı. Polis, saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

01.05.2024 00:35
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Bursa'da bir şüpheli, husumetlisinin evine kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş bazı araçlara da isabet ederken, meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 3. Vardar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli aralarında husumet bulunan kişinin oturduğu eve gelerek sokak arasında kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş sonucu kurşunlardan bazıları park halindeki araçlara da isabet etti. Meydana gelen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, panikle kaçışan çevredekiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis silahlı saldırganın bulunması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Husumetliye Kurşun Yağdırıldı, Kimse Yaralanmadı - Son Dakika

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