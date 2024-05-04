Bursa'da korkunç kaza: Baba hayatını kaybetti, anne ve çocukları ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da korkunç kaza: Baba hayatını kaybetti, anne ve çocukları ağır yaralandı

Bursa\'da korkunç kaza: Baba hayatını kaybetti, anne ve çocukları ağır yaralandı

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada baba hayatını kaybederken, anne ve çocukları ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, anne ve çocuklarının tedavisi devam ediyor.

04.05.2024 00:37
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Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilde bulunan baba hayatını kaybederken, anne ve çocukları ise ağır yaralandı.

Kaza, İstanbul- İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerince baba E.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da korkunç kaza: Baba hayatını kaybetti, anne ve çocukları ağır yaralandı - Son Dakika

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