Bursa'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı

Bursa\'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Ahmet Arslan yönetimindeki yolcu otobüsü, Yılmaz Yıldıran idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Arslan şoför kabininde sıkıştı ancak itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yara almadan kurtarıldı.

05.05.2024 19:53
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.

Bursa- Yalova kara yolunun Karsak kavşağında 38 yolcunun bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 16 KN 438 plakalı yolcu otobüsü, Yılmaz Yıldıran (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Arslan şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı - Son Dakika

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