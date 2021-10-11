Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belgrad'da Dacic ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic'i kısa bir süre içinde tekrar görmekten memnuniyet duydum. Kendisini ADF'ye (Antalya Diplomasi Forumu) davet ettim." ifadesini kullandı.