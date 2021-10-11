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Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü

11.10.2021 18:43
Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belgrad'da Dacic ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic'i kısa bir süre içinde tekrar görmekten memnuniyet duydum. Kendisini ADF'ye (Antalya Diplomasi Forumu) davet ettim." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Ivika Daciç, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü - Son Dakika
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