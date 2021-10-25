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DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ - Son Dakika

DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ

25.10.2021 15:27

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ile asistan ve araştırma görevlileri, hayatını kaybeden doktor Rümeysa Berin Şen'in (25), 36 saat nöbet tuttuktan sonra trafik kazası geçirdiğini söyleyerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ile asistan ve araştırma görevlileri, hayatını kaybeden doktor Rümeysa Berin Şen'in (25), 36 saat nöbet tuttuktan sonra trafik kazası geçirdiğini söyleyerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Uzun nöbet sürelerine dikkati çeken ZBEÜ Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı Dr. Barkın Malkoç Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu 36 saatlik nöbetler, yoğun çalışmalar devam ederse bitecek gibi değil dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen'in önceki gün nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, meslektaşlarını da yasa boğdu. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verilen Şen'in ardından ZBEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ile asistan ve araştırma görevlileri, fakülte önünde uzun nöbet sürelerine tepki gösterdi.

'İNSAN HAKLARINA DA AYKIRI'

ZBEÜ Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı Dr. Barkın Malkoç, uzun süren nöbet saatlerinin doktorların hayatlarını tehlikeye attığını söyledi.

Dr. Malkoç, nöbet saatleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bir adım atmasını beklediklerini belirterek Bir hekim kardeşimizi, meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu 36 saatlik nöbetler, yoğun çalışmalar devam ederse bitecek gibi değil. İnsan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bizler, acilen bu konuda yönetimler ve bakanlık tarafından gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi.

Konuşmanın ardından kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen, anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ
DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ
DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ
DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ
DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ

Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOKTORLARDAN 'UZUN NÖBET' EYLEMİ - Son Dakika
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