Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, mutfak hizmetleri dersi kapsamında hazırladıkları limonataları yeni gelen öğrenci arkadaşlarına ikram etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite eğitimi için Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu tercih eden ve okula yeni başlayan öğrenciler, üst sınıflardaki arkadaşları tarafından tatlı bir sürprizle karşılandı.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri, mutfak hizmetleri dersi kapsamında limonata yaparak, okula yeni başlayan arkadaşları ile paylaştı.

Öğrenciler, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun mutfaklarında hazırladıkları limonataları okul girişinde kurdukları stantta, arkadaşlarına ve hocalarına ikram etti.

Derse gelen öğrencilerin limonata ikramına ilgisi yoğun oldu.

Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğe, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in yanı sıra akademisyenler ve idari personel de katıldı.

Keşan Kent Meydanı Projesi çalışmaları başladı

Keşan Kent Meydanı Projesi çalışmalarının başladığı bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, meydan projesi için yüklenici firma ekiplerinin sahada çalışmalar yaptığı belirtildi.

Meydanın, Cumhuriyetin 100. yılında açılacağı aktarılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılan Keşan Kent Meydanı düzenlemesi işi kapsamında yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir meydan oluşturacağız." ifadelerine yer verildi.

Keşan'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Paşayiğit Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Helvacıoğlu, "5 kilometrelik asfaltlama çalışmamız kapsamında Paşayiğit, Millet, Necati İşcan ve Rasim Ergene caddelerimizde vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat etmesi önceliğimiz. Keşan'ımızın gelecek yıllarını düşünerek yaptığımız çalışmaları her geçen gün daha da artırarak sürdürüyoruz. Ne dedik 'bu güzel yollarda hep birlikte yürüyeceğiz'. Keşan'ımıza hayırlı olsun." diye konuştu.