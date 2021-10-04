Üye Girişi
Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu - Son Dakika

Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

04.10.2021 17:43
Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında ayrıca 'Satın Alma Sahiplen', 'Dünya Ortak Evimiz' ve '1 Kap Su 1 Kap Mama' etiketlerine yer verdi.


Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu - Son Dakika


Son Dakika

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi 17:13 Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi Elektrik direğine tuvaletini yaptığı sırada akıma kapılan genç hayatını kaybetti 17:03 Elektrik direğine tuvaletini yaptığı sırada akıma kapılan genç hayatını kaybetti Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti 16:46 Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti
AK Partili Akbaşoğlu: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir 16:14 AK Partili Akbaşoğlu: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu 15:50 Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 15:06 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
17:07 Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk
16:52 TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü
16:43 Son dakika! Altının kilogramı 498 bin 850 liraya çıktı
16:30 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu
16:15 Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler
16:11 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021
16:02 Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi
16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu
15:56 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek
İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifa getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevi bıraktı İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifa getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevi bıraktı         
17:27
İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı         
17:09
TSK'dan önemli başarı! PKK'nın TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü         
16:52
Sosyal medyada gündem oldu! Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu         
16:31
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem         
15:49
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi         
15:16
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 17:48:08. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement