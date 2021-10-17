Çevreye rahatsızlık veren şahsa tekme tokat dayak kamerada - Son Dakika

Çevreye rahatsızlık veren şahsa tekme tokat dayak kamerada

MERSİN - Mersin'de bağırarak çevreye rahatsızlık veren ve alkollü olduğu öne sürülen şahıs, trafik ışıklarında beklerken bardak fırlattığı araçtaki kişilerce tekme tokat dövüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Pozcu Semtinde meydana gelen olay, otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, bulunduğu restoranda sağa sola bağırarak çevreye zarar vermeye başladı. Etraftaki kişilerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen şahıs, masadaki bardak-tabak gibi eşyaları yola fırlatarak kırdı. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen bir araca bardak fırlatan şahıs, araçtaki kişilerin tepki göstermesi üzerine restoranın camından atlayarak öfkeyle aracın yanına gitti. Şahıs, yaşanan arbede sırasında araçtan inen kişilerce tekme tokat dövüldü.