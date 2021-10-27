Üye Girişi
İstihdam teşvikleri "sade ve etkin" yapıya kavuşturulacak - Son Dakika

İstihdam teşvikleri "sade ve etkin" yapıya kavuşturulacak

27.10.2021 09:14
İstihdam teşvikleri

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, istihdam teşviklerinin "sade ve etkin" bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, istihdam teşviklerinin "sade ve etkin" bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, aktüeryal dengenin gözetilmesi suretiyle sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek.

İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak.

Bu teşviklerin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınacak verilerden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veri tabanında yer alan verilerden yararlanılarak yapılacak analizler neticesinde riskli olduğu belirlenen sektör ve iş yerlerine yönelik planlı denetimler yaygınlaştırılacak.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre, yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Yapılan analizler sonucu, kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda, riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek.

Prim tahsilatları artırılacak, sosyal güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.

Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güçlendirilecek. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması amacıyla altyapının güçlendirilmesi sağlanacak.

Hastalık vaka türünde düzenlenen iş göremezlik raporlarının otomatik olarak ödenmesine ilişkin yazılım çalışması yapılacak.

Engelliler ile genç ve kadınların iş gücüne katılımı artırılacak

Programla toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, özel politika gerektiren grupların iş gücüne ve istihdama katılımları artırılacak.

Özel politika gerektiren gruplara daha nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla iş kulüpleri ve bu kulüplerden yararlanan kişi sayısı artırılacak.

Kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecek.

Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacak.

Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişleri kolaylaştırılacak.

Engellilerin iş gücüne katılımı ve istihdamı artırılacak. Bu amaçla kendi işini kuranlara destek verilmesine devam edilerek aktif iş gücü piyasası programlarından daha fazla yararlanmaları sağlanacak.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu alanda, ilgili kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasını, iş yerlerinden alınacak verilerin belirlenmesini ve tüm bu verilerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem geliştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstihdam, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstihdam teşvikleri 'sade ve etkin' yapıya kavuşturulacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 08:14 Kılıçdaroğlu'nun "Köy sularında arsenik tespit edildi" çıkışına Kars Valiliği'nden yanıt: İddialar gerçeklikten uzaktır Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek 07:37 Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır 07:16 ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır
Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor 03:26 Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı 23:26 Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi 23:05 EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi
21:08 "Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı bakın kiminle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı bakın kiminle aşk yaşıyor         
08:49
HDP'li Pervin Buldan, HDP'li Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! Müdahale gecikmedi         
07:39
İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararına uymadı İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararına uymadı         
07:19
Meksika'da kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu Meksika'da kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu         
04:18
Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı         
23:33
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'den 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'den 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı         
16:26
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 09:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: İstihdam teşvikleri "sade ve etkin" yapıya kavuşturulacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement