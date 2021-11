Kaspersky, "düşük bütçeli" güvenlik merkezini başlattı - Son Dakika

Kaspersky, "Kaspersky Cybersecurity On a Budget" ile küçük işletmelerin kuruluşlarının güvenliğini hızla iyileştirmelerine yardımcı olacak ipuçları sunuyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin "How small businesses got through 2020-2021: Budget cuts, product launches, and new investment priorities" başlıklı raporuna göre, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 64'ünde son 12 ayda görülen finansal zorluklar, büyük olasılıkla kalıcı hale gelecek. Bu nedenle iş liderlerinin neye para harcayacaklarını dikkatlice seçmesi gerekiyor.

Daha fazla araştırma, bu seçimin genellikle siber güvenlik lehine olmadığını gösteriyor. Küçük işletmelerin yüzde 52'si siber tehditlerden korunmanın önemini fark etseler de siber güvenlik iyileştirmeleri için finansman bulmakta zorlanıyor. Kaspersky Cybersecurity On a Budget, bu tür şirketler için bu boşluğu doldurmak veya bütçelerini aşmadan siber güvenlik hazırlıklarını kontrol etmeye teşvik etmek için hazırlandı.

Platformda genel tavsiyelere ek olarak, belirli iş ihtiyaçları için yönergeler de mevcut bulunuyor. Örneğin, bir şirket sağlık sektöründe faaliyet gösteriyorsa fikri mülkiyetle çalışıyorsa veya serbest çalışanları işe alıyorsa bu durum, verileri korumak veya yetkililerin gereksinimlerini karşılamak için ekstra eylemler gerektiriyor. Bu "yapılacak işler listesi", kullanıcının tam olarak ihtiyaç duydukları öneriyi hızlı bir şekilde almalarına yardımcı olmak için kısa bir soruyu yanıtlaması ve ardından bir ipucu alması şeklinde etkileşimli bir biçimde sağlanıyor.

Tüm tavsiyeler kısa, hızlı bir şekilde uygulanabilen, zorlu BT veya siber güvenlik becerileri gerektirmeyen talimatlardan oluşuyor. Bu, bir işletme sahibinin veya firmadaki herhangi bir çalışanın sistemi kullanabileceği anlamına geliyor. Daha derine inmek isteyenler için özel Kaspersky blog sayfalarına bağlantılar da öneriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal İşletme Başkan Yardımcısı Evgeniya Naumova, "Kaspersky olarak, kuruluşların temel kuralları izleyerek kısa sürede ve ek kaynaklara ihtiyaç duymadan önemli bir siber koruma düzeyine ulaşabileceklerinden eminiz. Küçük bir inşaat şirketi, bir kafe ya da bir pazarlama ajansı olsun, platform herkes için çalışıyor. Salgın küçük işletmeleri sert vurdu. Bu nedenle bugün finans ve kaynaklar sınırlı olabilir. Bu, okumak için birkaç dakika ve ardından işinizi korumaya yardımcı olacak önerileri uygulamak için birkaç saat ayırmaya yönelik bir çabayı son derece değerli kılıyor." ifadelerini kullandı.