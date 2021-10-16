Tekirdağ'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmet Ekal, toprağa verildi.
Vali Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ekal'ın cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak, merhuma Allah'tan rahmet diledi.
Erkal'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Sofutuoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika